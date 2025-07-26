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علوم الدار

الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

أبوظبي
26 يوليو 2025 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة  02:48، والجزر الأول عند 09:11 والجزر الثاني عند الساعة  20:34.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة  11:50 والمد الثاني عند الساعة 23:28، والجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                          العظمى        الصغرى       العظمى       الصغرى
أبوظبي                         47 33 60 20
دبي                             44 34 85 30
الشارقة                        44 33 80 20
عجمان                        42 32 80 25
أم القيوين                     43 32 85 25
رأس الخيمة                  45 31 60 20
الفجيرة                        39 34 55 20
العـين                          47 35 30 15
ليوا                             48 34 40 10
الرويس                       47 34 50 20
السلع                           45 33 70 10
دلـمـا                           40 32 85 40
طنب الكبرى / الصغرى   40 33 80 40
أبو موسى                     38 34 80 65.

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