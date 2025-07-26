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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي في العين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي في العين
26 يوليو 2025 21:00

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان جمعة سيف الكعبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد علي سعيد الكعبي.
وأقيم الحفل بقاعة أفراح الهيلي في منطقة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخللت الحفل فقرات تراثية وفنية، تضمنت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، والأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.

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المصدر: وام
نهيان بن مبارك
أفراح الكعبي
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