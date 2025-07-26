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«الشرطة السياحية» يُناقش أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات

مشاركون في الاجتماع (من المصدر)
27 يوليو 2025 01:35

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فعاليات مُلتقى «الشرطة السياحية»، الهادف إلى مناقشة أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
وافتتح الملتقى الذي نُظم في فندق جميرا النسيم، المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور الضباط والأفراد وكافة المُختصين من الأجهزة الشرطية المعنية في القطاع السياحي على مستوى الدولة.
وأكد المقدم محمد عبدالرحمن أن الملتقى يهدف إلى جمع كل المختصين العاملين في الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة تحت سقف واحد، من أجل تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات في مجال العمل السياحي، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ورؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة في العمل الشرطي السياحي.
وتابع: أن الملتقى يهدف إلى تبادل الأفكار والاقتراحات لتعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي، الذي يعد واحداً من المجالات الحيوية في الدولة، بما يقدمه من خدمات لجمهور المتعاملين من السياح والزوار، وأثره في تعزيز سمعة الإمارة عالمياً.

بيوت العطلات
أكد الرائد شهاب أحمد السعدي، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الملتقى ناقش محاور عديدة، منها الأوليات المستقبلية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات، والشكاوى المُتعلقة ببيوت العطلات، وأفضل الممارسات في مجال مكاتب تأجير السيارات، وأفضل الممارسات المُطبقة في الشواطئ الليلة، وآليات التوعية المستمرة للسياح والموظفين في الفندق وغيرهم من الفئات العاملة في القطاع السياحي.

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