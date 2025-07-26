«الأعمال الخيرية العالمية» ترسل أدوية بقيمة 1.5 مليون درهم إلى كينيا

أبوظبي (الاتحاد)



أرسلت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شحنة من الأدوية إلى كينيا، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنظمة الطبية، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعفاً في الخدمات الصحية، وذلك بدعم من شركة جلوبال فارما.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن هذه المبادرة تأتي استمراراً للدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة منذ تأسيسها، وضمن استراتيجيتها في دعم المناطق التي تعاني نقصاً في الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على الاستجابة السريعة للمناشدات الطبية، وتوفير الاحتياجات الدوائية العاجلة بالتنسيق مع شركائها في الميدان.

وتوجه الخاجة بأسمى آيات التقدير لشركة جلوبال فارما على تبرعها السخي، مؤكداً أن الهيئة قامت بمتابعة دقيقة لهذا النوع من التبرعات بالتعاون مع فرقها الميدانية، لضمان تسليم الأدوية بطريقة سليمة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والتخزين والنقل، بما يضمن وصولها إلى المستفيدين بالشكل المناسب.