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علوم الدار

«في إطار عام المجتمع».. تنظيم الملتقى الأسري الـ17 في الشارقة

«في إطار عام المجتمع».. تنظيم الملتقى الأسري الـ17 في الشارقة
27 يوليو 2025 01:35

الشارقة (وام) 

نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، مساء أمس الأول، الملتقى الأسري السابع عشر في إطار مبادرة عام المجتمع 2025 بهدف ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جهود الإصلاح، وإعادة التأهيل المجتمعي للنزلاء.
حضر الملتقى العميد عبد الله علاي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إلى جانب عدد من ضباط الاختصاص و25 عائلة من أسر النزلاء، وقد أُقيم اللقاء خارج أسوار المؤسسة في أجواء اجتماعية مفتوحة.
وأكد العميد علاي أن الملتقى يندرج ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة إصلاحية شاملة تُعنى بالجوانب الاجتماعية والنفسية والمهنية وتدعم عملية الاندماج الإيجابي للنزيل في المجتمع.

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