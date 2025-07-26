«البرلمان العربي للطفل» تجتمع استعداداً للجلسة الثانية

الشارقة (وام)



عقدت هيئة البرلمان العربي للطفل، مساء أمس الأول، اجتماعها الأول ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة، وذلك بمقر البرلمان بمدينة الشارقة بحضور أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وأعضاء الهيئة استعداداً للجلسة الثانية للبرلمان تحت عنوان: «الهوية الثقافية للطفل العربي».

وأشاد الأمين العام بجهود أعضاء الهيئة ومشاركاتهم الفاعلة في دعم مسيرة البرلمان خلال دورته الحالية، مثنياً على الحضور المميز لرئيس البرلمان والنائبين وأعضاء اللجان الذين يعكسون نموذجاً واعداً للقيادات البرلمانية الشابة في الوطن العربي.

وأكد أهمية دور هيئة البرلمان في قيادة العمل البرلماني وتحمل مسؤولية تمثيل الأطفال العرب، مشدداً على ضرورة تنشيط التواصل المستمر بين الهيئة وكافة الأعضاء وتحفيزهم على المشاركة في تقديم المبادرات والمقترحات التي تخدم قضايا الطفولة. وأكد الاجتماع حيوية الدور الذي تضطلع به هيئة البرلمان العربي للطفل في قيادة دفة العمل البرلماني الطفولي العربي ورسم مسارات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة والحوار وإعداد جيل من الأطفال العرب قادر على التعبير عن طموحاتهم بوعي وثقة ومسؤولية. واستعرض تحضيرات الجلسة الثانية من البرلمان ومحاورها.

كما تمت مراجعة أعمال الدورات السابقة بما فيها الاجتماعات والمداخلات والحلقات النقاشية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار أعمال اللجان وهما لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة عن بُعد ومتابعة التنسيق بين الأعضاء لإنجاز المهام وتقديم المبادرات النوعية إلى جانب التحضير لمشاركة البرلمان العربي للطفل في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المقرر عقده في سبتمبر القادم، والذي يُعد منصة هامة لتبادل التجارب والأفكار بين مختلف المؤسسات والقيادات الشابة.



الحضور

حضر الاجتماع من الأطفال الأعضاء إلياس بن عوض المعني، رئيس البرلمان العربي للطفل من سلطنة عُمان، وعبدالله يوسف بوجيري، النائب الأول من مملكة البحرين، ومي جلال عبدالعزيز، النائب الثاني من دولة فلسطين، وربيعة إبراهيم أبو رمان، رئيس لجنة حقوق الطفل من المملكة الأردنية الهاشمية، وناصر بن طلال الحسيني، رئيس لجنة الأنشطة من سلطنة عُمان.