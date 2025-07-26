سالم بن عبد الرحمن يشهد حفل المركز الاجتماعي السوداني السنوي بالشارقة

الشارقة (وام)



شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أمس، الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة لتكريم المبدعين السودانيين، والطلبة المتفوقين لعام 2025، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجمهورية السودان، تُليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى فقرة شعبية موسيقية من التراث الإماراتي، قدمها العازف محمد حسن الجسمي، كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «صدى الإنجاز» تناول أنشطة المركز وفعالياته المتنوعة والندوات والملتقيات والاحتفالات التي نظمها خلال العام الماضي.



النهضة العلمية

ألقى المهندس أحمد عمر خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة على رعايتها الكريمة لكافة الجاليات على أرض الإمارات، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أرسي قاعدة قوية لدعم النهضة العلمية والثقافية؛ بفضل حرصه الدائم على رفعة العلم والعلماء.



الجد والاجتهاد

من جانبه، ألقى حمد أحمد إبراهيم، خريج جامعة الشارقة، كلمة الطلبة المكرميّن قدم فيها الشكر إلى إدارة المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة على الاهتمام بدعم الطلبة والعمل على تكريم المتفوقين، مما يسهم في زرع الجد والاجتهاد لديهم والسير في طريق العمل والمعرفة.



تكريم

كرم الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي في ختام الحفل، المبدعين والمتفوقين في فئات جوائز التميز، وهي: الإنتاج العلمي، والإنتاج الإعلامي، والتميز الوظيفي، وفئة خريجي الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.