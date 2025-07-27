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علوم الدار

طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً

أبوظبي
27 يوليو 2025 18:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والمد الثاني عند الساعة 03:30، والجزر الأول عند 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.
بحرعمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 00:16، والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                    الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                        47 33 85 25
دبي                             46 33 85 25
الشارقة                        46 32 85 25
عجمان                        46 32 80 25
أم القيوين                     46 31 80 20
رأس الخيمة                  46 30 80 20
الفجيرة                        35 30 85 45
العـين                          47 34 45 10
ليوا                             49 32 55 15
الرويس                        43 30 80 25
السلع                          43 30 80 25
دلـمـا                          39 30 85 35
طنب الكبرى / الصغرى  36 31 85 35
أبو موسى                    36 31 85 35.

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المصدر: وام
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