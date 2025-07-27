سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتاريخ الـ17 من الشهر الجاري، بترقيات لكبار الضباط وضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم العسكرية، وكان من بينهم العقيد سميرة عبدالله آل علي، التي رُقّيت إلى رتبة عميد، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي تصل إلى هذه الرتبة المرموقة منذ تأسيس القوة عام 1956.

وتمتلك العميد سميرة آل علي، التي تعمل في شرطة دبي منذ 31 عاماً، سجلاً حافلاً بالإنجازات والعطاء في مسيرتها، سواء على مستوى قيادة المشاريع والمبادرات، أو في مجال الابتكار والمصنفات الفكرية وقيادة فرق العمل، وتمكنت بحرفيتها ومهنيتها العالية من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمينات، كونها ترأس إدارة التأمينات، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، لتُجسّد بهذه الإنجازات قدرات المرأة الإماراتية على الإبداع والتميّز في مختلف المجالات.

وقالت آل علي: «هذه الترقية بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، وآمل أن أكون على قدر هذه المسؤولية والثقة، وأن أبذل قُصارى جهدي في خدمة الوطن ومؤسسة شرطة دبي التي أفتخر بأن أكون من كوادرها».

التحقت العميد آل علي بشرطة دبي في أكتوبر من عام 1994، بعد دخولها إلى دورة تأهيلية عن طريق أكاديمية شرطة دبي.



التأمينات

تمكنت العميد سميرة آل علي من إحداث نقلة نوعية في مجال التأمينات في شرطة دبي عبر تطبيق أحدث العمليات وأفضل الممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المرجعية التطويرية المستمرة، رفقة الكادر البشري في إدارة التأمينات، والخروج بخدمات تأمينية عالية المستوى.

إلى جانب عملها، نجحت آل علي في حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية، ومنها جائزة «الموظفة المتميزة» لعام 2022 في جائزة الإمارات للسيدات، التي تقدمها مجموعة دبي للجودة.

تمتلك العميد آل علي في سجلها المهني 19 مُصنفاً فكرياً، وهي محاضِرة معتمدة في شرطة دبي، وقدمت العديد من المحاضرات في مجالات التأمين، إلى جانب المحاضرات التوعوية في برنامج «أقدر» لتوعية طلبة المدارس والجامعات، ومحاضرات في برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في مجال الجرائم الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على نقل المعرفة.



65 فريق عمل

شاركت العميد آل علي في 65 فريق عمل، وحصلت على مدار عملها في شرطة دبي على 392 شارة وميدالية وشهادة تقدير، إلى جانب حصولها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات.