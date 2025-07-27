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«أبوظبي للتراث» تكرم شركاء نجاح «ليوا للرطب»

فارس المزروعي خلال تقديم الدروع التذكارية للشركاء والرعاة والداعمين والجهات المشاركة في المهرجان بحضور عبيد خلفان المزروعي (من المصدر)
28 يوليو 2025 01:40

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كرّمت هيئة أبوظبي للتراث الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة والمشاركة في الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وسلم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الدروع التذكارية للشركاء والرعاة والداعمين والجهات المشاركة في المهرجان، بحضور عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالهيئة. ويحظى مهرجان ليوا للرطب برعاية ودعم 13 جهة، في مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريك الاستدامة «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، والرعاة (دائرة الطاقة بأبوظبي، الفوعة جزء من أغذية، مجموعة سِرح)، والداعمون (دائرة البلديات والنقل- بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مستشفيات الظفرة «صحة»، مجموعة تدوير).


وضم المهرجان 35 جناحاً للشركاء والداعمين، وعدداً من الجهات الحكومية والخاصة، قدمت برامج تفاعلية هادفة للمزارعين وأصحاب المشاريع والزوار، تعكس اهتمام هذه الجهات بالنخيل والزراعة والتراث الإماراتي، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الزراعة وطرق العناية بالنخيل، وتسليط الضوء على أبرز التقنيات والأبحاث في مجال النخيل بشكل خاص، والزراعة بشكل عام.

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وتنوعت أجنحة الجهات المشاركة لتشمل كلاً من (وزارة التغير المناخي والبيئة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، دائرة القضاء، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة تنمية المجتمع، مؤسسة التنمية الأسرية، مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، مركز أبوظبي للصحة العامة، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة أبوظبي للإسكان، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، الهلال الأحمر الإماراتي، الغدير للحرف الإماراتية، مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، تطبيق فسيلة، دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة العين، وزارة الاقتصاد والسياحة، المؤسسة الاتحادية للشباب، وفريق الظفرة تستاهل).

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