الشارقة الخيرية تجهز 33 عريساً ضمن «تيسير الزواج»

الشارقة (الاتحاد)



دعماً للشباب المقبلين على الزواج ومساعدة لهم في إتمام مراسم زواجهم، اعتمدت جمعية الشارقة الخيرية طلبات لـ 33 شاباً من ذوي الدخل المحدود من المقبلين على الزواج وليس بمقدورهم إتمام مراسم العُرس، وجاءت مساعدات الجمعية ضمن مشروع «تيسير الزواج» للشباب غير المستفيدين من صندوق الزواج، بهدف تحقيق استقرار المجتمع وبناء لبنته على أسس سليمة بعيداً عن الاستدانة والقروض.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إن «تيسير الزواج» أحد صور المساعدات المقطوعة ويستفيد منه الشباب الذين حالت ظروفهم المالية دون تمكينهم من إتمام مراسم العرس، ولذلك فهو مشروع اجتماعي من الدرجة الأولى، يستفيد منه الشباب المواطنون الذين أتموا توثيق عقود زواجهم ولم يتسن لهم إجراء مراسم الزفاف، بسبب ضيق اليد، حيث يلتزم المستفيد من المساعدة بأن يقدم طلب المساعدة متضمناً الوثائق التي تثبت عدم قدرته على الإيفاء بتكاليف الزواج.

وأشار إلى أن المشروع ساهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في إتمام مراسم زواج 33 شاباً وفتاة، تجسيداً لرؤية الجمعية في جعل المساعدة أكثر تأثيراً، موضحاً أن الجمعية تعي أهمية هذا العمل الجليل وما يتضمنه من قيم جليلة تتمثل في التيسير على الشباب وتحقيق حلم دخول الحياة الزوجية وبناء أسر مستقرة، والانتماء للوطن والاعتزاز به، ومن هذا المنطلق تدعو الجمعية المحسنين إلى مواصلة دعم هذا المشروع الذي يصنع فرقاً حقيقياً في المستقبل الأسري للشباب والفتيات.