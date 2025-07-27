الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة الخيرية تجهز 33 عريساً ضمن «تيسير الزواج»

عبدالله بن خادم
28 يوليو 2025 01:39

الشارقة (الاتحاد)

دعماً للشباب المقبلين على الزواج ومساعدة لهم في إتمام مراسم زواجهم، اعتمدت جمعية الشارقة الخيرية طلبات لـ 33 شاباً من ذوي الدخل المحدود من المقبلين على الزواج وليس بمقدورهم إتمام مراسم العُرس، وجاءت مساعدات الجمعية ضمن مشروع «تيسير الزواج» للشباب غير المستفيدين من صندوق الزواج، بهدف تحقيق استقرار المجتمع وبناء لبنته على أسس سليمة بعيداً عن الاستدانة والقروض.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إن «تيسير الزواج» أحد صور المساعدات المقطوعة ويستفيد منه الشباب الذين حالت ظروفهم المالية دون تمكينهم من إتمام مراسم العرس، ولذلك فهو مشروع اجتماعي من الدرجة الأولى، يستفيد منه الشباب المواطنون الذين أتموا توثيق عقود زواجهم ولم يتسن لهم إجراء مراسم الزفاف، بسبب ضيق اليد، حيث يلتزم المستفيد من المساعدة بأن يقدم طلب المساعدة متضمناً الوثائق التي تثبت عدم قدرته على الإيفاء بتكاليف الزواج.
وأشار إلى أن المشروع ساهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في إتمام مراسم زواج 33 شاباً وفتاة، تجسيداً لرؤية الجمعية في جعل المساعدة أكثر تأثيراً، موضحاً أن الجمعية تعي أهمية هذا العمل الجليل وما يتضمنه من قيم جليلة تتمثل في التيسير على الشباب وتحقيق حلم دخول الحياة الزوجية وبناء أسر مستقرة، والانتماء للوطن والاعتزاز به، ومن هذا المنطلق تدعو الجمعية المحسنين إلى مواصلة دعم هذا المشروع الذي يصنع فرقاً حقيقياً في المستقبل الأسري للشباب والفتيات.

أخبار ذات صلة
«صيفكم ويّانا» ينمي مهارات الإبداع والتعلم لدى الأطفال
انطلاق المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي «إثمار»
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الزواج
صندوق الزواج
عبدالله سلطان بن خادم
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
28 يوليو 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق قرب جباليا شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
28 يوليو 2025
موظفون يعدّون أموالاً في مكتب للصرافة بتعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
28 يوليو 2025
مبنى الإدارة العسكرية في سومي بعد تعرضه لضربة بمسيّرة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نفضل السبل الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
28 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تعترض السفينة «حنظلة»
28 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©