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البرلمان العربي للطفل يؤكد أهمية ترسيخ الانتماء في نفوس الأجيال

محمد اليماحي وحليمة العويس خلال الجلسة (وام)
28 يوليو 2025 01:39

الشارقة (وام)

عقد البرلمان العربي للطفل أمس الأول، جلسته الثانية ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمشاركة 56 برلمانياً وبرلمانية من الأطفال العرب يمثلون 14 دولة عربية، بحضور معالي محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وحليمة العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب المجلس من رؤساء اللجان.
وأكدت الجلسة التي حملت عنوان «الهوية الثقافية للطفل العربي» التزام البرلمان العربي للطفل بترسيخ الانتماء الثقافي والحضاري في نفوس الأجيال الناشئة وتعزيز حضور اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة في ظل ما يشهده العالم من تحديات عابرة للثقافات.
ترأس الجلسة الطفل إلياس المعني من سلطنة عُمان رئيس البرلمان العربي للطفل.
وأكد أيمن عثمان الباروت، أمين عام البرلمان العربي للطفل، أهمية طرح موضوع الهوية الثقافية في هذه المرحلة الدقيقة من وعي الطفولة العربية، فهو لم يعد رفاهية ثقافية بل أصبح ضرورة وجودية لحماية الذات من الذوبان في عالم سريع التغير.
وأضاف أن البرلمان يمثل اليوم منصة عربية جامعة لتعزيز الهوية وتنمية مهارات الطفل العربي من خلال التدريب والتمكين والمشاركة الفاعلة.
وشهدت الجلسة تفاعلاً من الأعضاء الذين قدموا مداخلات متنوعة تناولت أهمية المحافظة على اللغة العربية ودور الأسرة والمدرسة والإعلام في حماية الهوية الثقافية ومواجهة التحديات الرقمية والثقافات الوافدة.
وأوصت الجلسة بتطوير منصة رقمية عربية مخصصة للأطفال تقدم محتوى تفاعلياً يعزز اللغة العربية ودعم إنتاج محتوى إبداعي يتمثل في القصص والأفلام والألعاب التي تجسّد القيم العربية وإطلاق جائزة مخصصة للطفولة العربية في مجال الهوية الثقافية.

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