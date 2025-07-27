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طقس اليوم صحو غائم جزئياً

طقس اليوم صحو غائم جزئياً
28 يوليو 2025 01:40

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن، يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
 والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول فيما عند الساعة 16:32، والمد الثاني عند الساعة 03:30، والجزر الأول عند 09:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:20.
 وبحر عُمان خفيف الموج أيضاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والمد الثاني عند الساعة 00:16، والجزر الأول عند الساعة 18:34، والجزر الثاني عند الساعة 06:15.

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المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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