الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي «إثمار»

مشاركون في البرنامج التدريبي (من المصدر)
28 يوليو 2025 01:41

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم، المرحلة الثانية من النسخة السابعة، من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وتم تخصيص هذه الدورة لإطلاق بودكاست «من الشارقة نبدأ» مستهدفة الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاماً.
ويباشر نادي الشارقة للصحافة تسجيل حلقات البودكاست، بمشاركة منتسبي البرنامج لاستثمار المهارات التي اكتسبوها خلال المرحلة التدريبية الأولى من البرنامج، وامتدت على مدى أسبوعين وتحويلها إلى محتوى صوتي هادف يعكس رؤاهم واهتماماتهم.
وتتناول الحلقات التي سيتم تسجيلها، موضوعات حيوية تعبّر عن رؤى واهتمامات المشاركين ومنها: التنمر والصحة النفسية والذكاء الاصطناعي والإعلام والتربية والتعليم وحقوق الطفل وريادة الأعمال والبيئة والمجتمع والمؤثرين، ولقاء مع قائد. وشهد «إثمار» تدريبات مكثفة بالشراكة مع شبكة CNN بالعربية إلى جانب نخبة من المدربين المتخصصين في الأداء الصوتي وصناعة الحلقات الحوارية من هيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

أخبار ذات صلة
«صيفكم ويّانا» ينمي مهارات الإبداع والتعلم لدى الأطفال
«الشارقة للتراث» يبحث سبل تعزيز صون الموروث الثقافي مع زنجباز
الشارقة
بودكاست
نادي الشارقة للصحافة
الصحة النفسية
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
28 يوليو 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق قرب جباليا شمال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
28 يوليو 2025
موظفون يعدّون أموالاً في مكتب للصرافة بتعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
28 يوليو 2025
مبنى الإدارة العسكرية في سومي بعد تعرضه لضربة بمسيّرة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نفضل السبل الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
28 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
إسرائيل تعترض السفينة «حنظلة»
28 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©