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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية نيوزيلندا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد
28 يوليو 2025 11:44

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرض سموه ومعالي ونستون بيترز، آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والحرص المشترك على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات.
كما بحث سموه ومعالي ونستون بيترز، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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