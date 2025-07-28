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علوم الدار

«الداخلية» و«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبحثان تعزيز التعاون

«الداخلية» و«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبحثان تعزيز التعاون
29 يوليو 2025 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات البنية التحتية للجودة، بما يشمل آليات إعداد وتطوير المواصفات والمقاييس الوطنية، وتبادل الخبرات العملية بين الجانبين. واستعرض الوفد، خلال اللقاء، مشروع تطوير نموذج إصلاحي شامل للمؤسسات العقابية والإصلاحية، يستند إلى مواصفات ومعايير وطنية متقدمة، ويرتكز على مواءمة التشريعات والقوانين مع المتغيرات الحديثة، بما يعزز الابتكار القانوني ويحقق الاستدامة في العمل المؤسسي. وقدم ممثلو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً تفصيلياً حول منظومة البنية التحتية للجودة لدولة الإمارات، والتي تشمل المواصفات والمقاييس وبرامج المطابقة وأنظمة الاعتماد الوطنية، كداعم رئيسي لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما استعرضوا الإجراءات المتبعة في إعداد المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية ومتطلبات منح الشهادات، بما يعزز جودة المنتجات والخدمات عبر مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وآفاق تطوير هذه المنظومة ضمن أطر الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة.

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