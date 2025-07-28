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علوم الدار

اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»

جانب من اجتماع اللجنة (وام)
29 يوليو 2025 01:44

عجمان (وام)

ترأّس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والضباط أعضاء اللجنة.
وأشاد بالجهود المتميزة لأعضاء اللجنة وتفانيهم في تطوير الأداء المؤسسي، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات أمنية ومجتمعية متطورة ومتكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.
تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة، وتلك المقترحة ضمن «الركن الذكي» في مراكز الخدمة التابعة لشرطة عجمان، والتحديات وسبل تذليلها بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل إلى جانب مناقشة المبادرات المستحدثة الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتكاملها مع الأنظمة الرقمية الأخرى، بما يوفر خدمات استباقية وسلسة تعزز من سعادة المجتمع.

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