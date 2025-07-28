عبدالله المري يشهد حفل تخريج طلبة الدورات الصيفية في حتا

دبي (وام)



أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي حرص شرطة دبي على دعم الأنشطة الصيفية الهادفة، لما لها من دور في استثمار طاقات الطلبة، وتعزيز الانتماء الوطني، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والحكومية لبناء جيل واع ومتمكّن. جاء ذلك خلال حضور معاليه، حفل تخريج طلبة الدورات الصيفية لمدارس منطقة حتا، التي نظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بمشاركة 250 طالباً وطالبة. أُقيم الحفل في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، بحضور اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، إلى جانب عدد من مساعدي القائد العام وكبار الضباط، وأولياء الأمور. وأوضح العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن البرنامج الصيفي يُعد من أبرز مبادرات مركز حماية، ويهدف إلى التوعية والتثقيف، بما ينسجم مع استراتيجية شرطة دبي في إسعاد المجتمع.



عروض عسكرية

تخلّل الحفل عروض عسكرية واستعراضية قدمها الطلبة، منها عرض فرقة «شجعان حتا»، وفقرة «العازي»، وسط تفاعل وإعجاب الحضور.