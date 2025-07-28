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علوم الدار

«ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ» ﯾستشرف مستقبل الخدمات الاستباقية

«ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ» ﯾستشرف مستقبل الخدمات الاستباقية
29 يوليو 2025 01:44

عجمان (وام) 

نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، فعالية تدريبية بعنوان «استشراف المستقبل والخدمات الاستباقية»، بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة، بمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، على مدى ثلاثة أيام؛ بهدف تمكين الكوادر الحكومية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وسعى البرنامج التدريبي، إلى تنمية قدرات المشاركين، في مجال استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، عبر تزويدهم بأدوات تحليل المستقبل، وتطبيق أساليب مبتكرة لاستباق احتياجات المتعاملين.
وتضمن البرنامج في اليوم الأول التعريف بمفهوم استشراف المستقبل، كما تضمن اليوم الثاني تطبيقات على سيناريوهات استشراف المستقبل، فيما اختتم البرنامج في يومه الثالث بمناقشة الخدمات الاستباقية المترابطة.

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