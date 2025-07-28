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«محمد بن راشد للإسكان» تستأنف منصاتها التسويقية

«محمد بن راشد للإسكان» تستأنف منصاتها التسويقية
29 يوليو 2025 01:44

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استئناف منصاتها التسويقية من خلال فعالية «صيفنا سعادة» التي أقيمت في مركز العربي سنتر التجاري، وذلك بعد توقف مؤقت استمر شهرين. واستمرت الفعالية ثلاثة أيام متتالية، وشهدت تفاعلاً ملحوظاً من الزوار.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعريفهم بخدمات المؤسسة ومشاريعها الإسكانية، إلى جانب الرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الدعم اللازم بشأن الإجراءات والطلبات.
كما حرصت المؤسسة على أن تتضمن الفعالية أنشطة موجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يعكس التزامها بدعم الاستقرار الأسري.

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