«فرجان دبي» و«الأمين» تختتمان الموسم الثالث من المخيم الصيفي

دبي (الاتحاد)



اختتمت «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، فعاليات «المخيم الصيفي 2025» في موسمه الثالث، والتي تم تنظيمها في مدارس دبي بمنطقتَي الخوانيج والبرشاء، بمشاركة 626 طفلاً وطفلة، تراوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً. وشهد المخيم هذا العام إقامة 600 ورشة عمل ضمن أربعة محاور متنوعة، وهي المهارات والإبداعات، وأبطال دبي للصغار، والوعي الأمني، والترابط المجتمعي والموروث الشعبي. وتضمنت ورش عمل المخيم تنظيم 81 ورشة حكومية، و387 ورشة لأصحاب المشاريع، و22 ورشة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، أن «الأمين» حرصت من خلال مشاركتها في تنظيم المخيم الصيفي على تعزيز وعي الأطفال بقيم الأمن والسلامة، بأسلوب مبسّط يناسب أعمارهم ويُرسّخ لديهم السلوكيات السليمة. وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، إن المخيم الصيفي 2025 هو انعكاس حقيقي لرؤية فرجان دبي في تمكين الأطفال، وتنمية مهاراتهم في بيئة تعليمية ممتعة وآمنة.