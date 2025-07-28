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علوم الدار

«ليوا للرطب» يتوج الفائزين في 6 مسابقات

خلال تكريم الفائزين في المسابقات (من المصدر)
29 يوليو 2025 01:45

الظفرة (الاتحاد)

توّجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الرطب بدورته الـ21، مساء أمس الأول، الفائزين في مسابقات المزارع النموذجية «الشرقية، الغربية، مدن الظفرة»، والظفرة لنخبة الرطب، وأجمل مخرافة، وإبداع من جذع النخلة، وذلك على مسرح المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وتوّج الفائزين بالمسابقات، عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية وزوار المهرجان.

الفائزون
أظهرت النتائج في مسابقة المزرعة النموذجية للمحاضر الشرقية، فوز هلال خميس سعيد عوضة المريخي بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى مريم علي ملاح المنصوري، ونال المركز الثالث سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي.
وسجلت مسابقة المزرعة النموذجية للمحاضر الغربية، فوز ناصر نخيره ناصر الخييلي بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى فارس عيسى فارس المزروعي، ونالت المركز الثالث فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها.
أما في مسابقة المزرعة النموذجية لمدن الظفرة، فقد فاز بالمركز الأول بخيتة أحمد حمد دمينة المنصوري، وذهب المركز الثاني إلى سهيل حسن سهيل المزروعي، ونال المركز الثالث سالم عيسى المزروعي.
وأسفرت النتائج في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب عن فوز ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ورثة عيسى فارس سعيد المزروعي، وحلّ في المركز الثالث مبارك سالم سعيد المنصوري.
وفي مسابقة إبداع من جذع النخلة، ذهب المركز الأول إلى حمدة عيسى فارس المزروعي، وفي المركز الثاني شمه سعيد المزروعي، وحلّت بالمركز الثالث نهلة أحمد المزروعي.
وذهب المركز الأول في مسابقة أجمل مخرافة إلى ضبابه جابر سلطان المرر، وحصلت على المركز الثاني حميد سعيد سندي المرر، ونالت المركز الثالث حمده محمد مهل اذعار الهاجري.

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144.6 ألف زائر
استقطبت الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، نحو 144685 زائراً على مدار أيام انعقاده. شهد المهرجان مشاركة أكثر من 960 مزارعاً تنافسوا في مسابقاته التي بلغ عددها 24 مسابقة، خصص لها 308 جوائز بقيمة 8 ملايين و735 ألف درهم.
 تضمّن المهرجان 12 مسابقة لمزاينة الرطب لفئات «الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، الزاملي، وأكبر عذج»، بالإضافة إلى مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين، إلى جانب 7 مسابقات للفواكه ضمن فئات «الليمون المحلي والمنوّع، المانجو المحلي والمنوّع، التين الأحمر، التين الأصفر، وسلّة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، المحاضر الشرقية، مدن الظفرة»، إضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات 12 طناً و169 كيلوغراما من الرطب والفواكه، منها 9 أطنان و495 كيلوجراماً من الرطب، و2674 كيلوغراماً من الفواكه، جميعها من إنتاج مزارع دولة الإمارات لموسم 2025. وحظي المهرجان برعاية ودعم 13 جهة، في مقدّمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريك الاستدامة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والراعي البلاتيني بنك أبوظبي الأول، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى الرعاة دائرة الطاقة بأبوظبي، الفوعة - جزء من «أغذية»، مجموعة سرح، والداعمين: دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، مستشفيات الظفرة «صحة»، مجموعة «تدوير».

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