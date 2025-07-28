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علوم الدار

«الشارقة مراعية للسن» يعرّف بآليات تمكين كبار المواطنين

«الشارقة مراعية للسن» يعرّف بآليات تمكين كبار المواطنين
29 يوليو 2025 01:45

الشارقة (وام) 

أطلق برنامج «الشارقة مراعية للسن» لقاءاته التعريفية ضمن خطة العمل الشاملة التي تعكس رؤية تنموية تُعلي من قيمة الإنسان في جميع مراحل حياته، وتدعم دمجه الفاعل في مجتمعه.
واستضافت دار رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ثلاثة لقاءات منها بمشاركة ممثلين عن 22 جهة محلية من مختلف القطاعات.
تأتي هذه المبادرة تأكيداً لالتزام إمارة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز مكانتها مدينة مراعية للسن وفق أعلى المعايير العالمية، عبر سياسات وخدمات شاملة تُراعي احتياجات كبار المواطنين.
ناقشت اللقاءات ثلاثة من محاور المدن المراعية للسن الثمانية، هي محور «المساحات الخارجية والأبنية» والذي ركز على أهمية تصميم البيئة العمرانية بما يعزز تواصل واستقلالية وجودة حياة كبار السن، ومحور «المشاركة المجتمعية» الذي استعرض آليات تمكين كبار المواطنين من حضور الأنشطة المجتمعية والمساهمة فيها بفاعلية، في حين أكد محور «النقل» أهمية توفير منظومة نقل آمنة وملائمة تراعي احتياجات كبار السن وتيسّر حركتهم داخل الإمارة.

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