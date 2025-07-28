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«تريندز» يشارك في مؤتمر «نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»

«تريندز» يشارك في مؤتمر «نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»
29 يوليو 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد) 

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في إندونيسيا، في المؤتمر الدولي (ICHF) الذي تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع جامعة الإسلام، تحت عنوان: «تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو الجاري في العاصمة جاكرتا.
ويشارك «تريندز» في المؤتمر، من خلال مكتبه الافتراضي في جاكرتا، بوفد بحثي، يضم كلا من الدكتور سلطان الرميثي، مدير المكتب الافتراضي في إندونيسيا، وعبدالعزيز المرزوقي - باحث - مدير مكاتب تريندز العالمية، وراشد الكتبي، مساعد باحث، كما يسهم في الجلسة الثالثة من المؤتمر، التي تُعقد تحت عنوان: «دور الإعلام في تجسير الفجوات - مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الأخوة الإنسانية»، وسيقدم عبدالعزيز المرزوقي، كلمة رئيسية تسلط الضوء على دور الإعلام الرصين في تعزيز التفاهم العالمي، والحد من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وعلى هامش المشاركة، يوقّع مركز تريندز مذكرة تفاهم مع «مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية» (CELIOS)، وذلك صباح الخميس 31 يوليو 2025 في مقر المركز بجاكرتا، بحضور وفد رسمي من «تريندز»؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، والتحول في قطاع الطاقة، والبحوث الاستراتيجية المشتركة.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذه المشاركة في إندونيسيا تُجسّد رؤية «تريندز» في توسيع التعاون.
ومن جانبه، أعرب عبدالعزيز المرزوقي، مدير مكاتب تريندز العالمية، عن سعادته بتمثيل المركز ضمن وفد بحثي رفيع المستوى في مؤتمر دولي يُعنى بالأخوة الإنسانية.

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مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جاكرتا
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إندونيسيا
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