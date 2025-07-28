الثلاثاء 29 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأخوة الإنسانية» تقدم أجهزة لوحية ذكية لطلاب المدارس في إندونيسيا

خلال توزيع الأجهزة على الطلبة (وام)
29 يوليو 2025 01:45

جاكرتا (وام) 

وزعت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» 100 جهاز لوحي ذكي على عدد من طلاب وطالبات المدارس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه لقطاع التعليم في إندونيسيا. جاء ذلك خلال جولة قامت بها اللجنة في مدرستين من مدارس جاكرتا، بحضور السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
وأكد السفير الدكتور خالد الغيث أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وضعت ضمن أهدافها الإنسانية تعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في التعليم، ولتحقيق ذلك أطلقت مبادرة في جمهورية إندونيسيا لدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية، انسجاماً مع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة في أبوظبي، والتي تسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم للجميع مدى الحياة. 
وأوضح أن المبادرة شملت توزيع أجهزة لوحية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي على 100 طالب وطالبة في عدد من مدارس جاكرتا، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام اللجنة بضمان الوصول المنصف والشامل لتعليم عالي الجودة للطلاب من خلفيات متنوعة، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات مالية أو عدم توفر بنية تحتية تعيق حصولهم على التعليم الرقمي. وأكد أن هذه الخطوة تنبع من إيمان راسخ بأن التعليم ليس فقط حقاً أساسيا، بل مسار جوهري أيضاً نحو مستقبل أكثر عدلاً وتسامحاً وسلاماً.
من جانبه، تقدم كياهي الحاج فائز شكران مأمون، مدير معهد التربية الإسلامية دار الرحمن، بجزيل الشكر والامتنان للجنة العليا للأخوة الإنسانية على تبرعها بأجهزة الحاسب الآلي للطلاب والطالبات الدارسين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة النبيلة تعكس مدى حرصها ودعمها المستمر لتطوير العملية التعليمية، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع اللجنة في المستقبل. وقد تم تزويد الأجهزة التعليمية بمنصات تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، توفر محتوى معرفياً يعزز من تجربة التعلم، وينمي مهارات الطلبة، ويعدّهم لمواجهة تحديات المستقبل.

التعايش
أكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن الاستثمار في التعليم استثمار في التعايش والتفاهم المتبادل والتنمية طويلة الأمد، معربةً عن أملها بأن تُسهم هذه المبادرة في إحداث أثر ملموس لدى الطلاب المشاركين.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في مؤتمر «نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»
مثقفون: المكتبات حواضن إبداعية ومعرفية للتنمية الثقافية
المدارس
جاكرتا
إندونيسيا
الأخوة الإنسانية
تيمور الشرقية
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
السيطرة على حريق أشجار في الساد بمنطقة العين
اليوم 22:11
«الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
29 يوليو 2025
المشاركون بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية: استقرار المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني
29 يوليو 2025
مدنيون خلال إجلائهم من السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا.. قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء
29 يوليو 2025
رجال إطفاء أوكرانيون يحاولون إطفاء حرائق ناتجة عن قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأميركي يقلص مهلة إنهاء حرب أوكرانيا إلى 10 أيام
29 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©