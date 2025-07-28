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أمطار على العين ومناطق في الدولة

أمطار على العين ومناطق في الدولة
29 يوليو 2025 00:52

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
هطلت أمطار متفاوتة الشدة، الاثنين، على منطقة العين ومناطق متفرقة في الدولة، وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً صاحبها سقوط أمطار، مع رياح نشطة السرعة مثيرة الغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
كان البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، الثلاثاء، طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وأشار المركز إلى تأثر الدولة، خلال الفترة من 25 يوليو إلى الاثنين 28 يوليو الجاري، بحالة جوية، نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة.ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، مع وجود الجبال الشرقية، تتكون السحب الركامية المحلية شرقاً وجنوباً.

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