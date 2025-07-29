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علوم الدار

حمدان بن زايد يشيد بعروض وتدريبات منتسبي برنامج الخدمة الوطنية

حمدان بن زايد
29 يوليو 2025 09:27

اثنى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال مشاهدته العروض التخصصية لمجنّدي الدفعة الـ22 من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية، على التدريبات المكثفة ضمن البرنامج الذي يتضمن العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدرات المجندين في مختلف المجالات.وفق منشور في الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخدمة الوطنية
حمدان بن زايد
مجندو الخدمة الوطنية
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