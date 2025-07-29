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علوم الدار

"الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالاً في البحر الأحمر

"الشبكة الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالاً في البحر الأحمر
29 يوليو 2025 17:26

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجّلت، اليوم الثلاثاء، زلزالاً في البحر الأحمر.
وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سجّلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ(المركز الوطني للأرصاد) زلزالاً بقوة 5.2 درجة في البحر الأحمر، الساعة 16:04، الموافق 29/07/2025، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل
البحر الأحمر
الزلازل
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المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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