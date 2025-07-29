«إكسبو دبي» تعيّن شركة «بروسكيب» لإنجاز «إكسبو فالي»

دبي (الاتحاد)



أعلنت مدينة «إكسبو دبي» تعيين شركة بروسكيب الرائدة في مجال تنسيق المواقع والتصميم الخارجي، لتنفيذ أعمال إنشاء محمية «إكسبو فالي» الطبيعية، في تأكيد على التزام المدينة بالحياة الحضرية المستدامة وتوفير مستوى متفوق من المرافق والمساحات الطبيعية في مشاريعها الحضرية.

يمثل تعيين بروسكيب خطوة بارزة في مسيرة تنفيذ المخطط الرئيسي لمدينة «إكسبو دبي»، ويجسد رؤيتها في بناء مجتمعات تدمج المسؤولية البيئية مع صحة ورفاهية السكان. تُعدّ هذه المحمية إحدى المزايا الطبيعية التي يتفرد بها مشروع «إكسبو فالي»، حيث ستوفر بيئة حيوية متنوعة ومتجددة، مع بحيرة ووادٍ ومجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية، وسيتم تصميمها وبناؤها بالتعاون مع متخصصين في الحياة البرية، لتضم طيفاً واسعاً من الأنواع النباتية والحيوانية.

ستمتد المحمية الطبيعية على مساحة تتجاوز 10 هكتارات، وفي تجسيدٍ لالتزام مدينة إكسبو بالاستدامة، سيكون أكثر من ثلثي أشجار المحمية الطبيعية من الأشجار التي زرعت في «إكسبو 2020 دبي». وتشمل التشكيلة المتنوعة من نباتات المحمية، التي تُزرع وتُرعى في مشتل الموقع، أنواعاً محلية ومتكيّفة، مثل أشجار الأكاسيا والغاف، المختارة بعناية لقوتها وقدرتها على البقاء والازدهار في مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «إنشاء محمية (إكسبو فالي) الطبيعية خطوة هامة في تنفيذ مخططنا الرئيسي، وتجسيد لالتزامنا بضمان بيئة طبيعية مرنة ومتنوعة، تحقق الرؤية البيئية الراسخة لمدينة إكسبو، وتحافظ على إرث (إكسبو 2020)».

وقال ناصر أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة بروسكيب: «يشرفنا العمل مع مدينة إكسبو دبي في هذه المبادرة الهادفة والمستقبلية. ستضمن خبرتنا الممتدة لعقود والتزامنا بالتطوير البيئي الحضري التميز والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مرحلة. ويفخر فريقنا بالمشاركة في هذا المشروع التعاوني الذي يُثري البيئة الطبيعية، ويشجع السكان على تعميق ارتباطهم بالطبيعة».



استدامة ورفاهية

ستقدم شركة بروسكيب نطاق أعمال شاملاً، يشمل تسوية الأراضي، وإنشاء بحيرة، وأنظمة ري متطورة، وأعمال البنية تحتية، على أن يبدأ العمل في يوليو 2025، ومن المقرر اكتماله في النصف الأول من عام 2026.

مشروع «إكسبو فالي»، هو مجمع سكني يضم منازل وفيلات تقع وسط تضاريس متموجة طبيعية خلابة، أول سكانه في وقت لاحق من عام 2026. وهو جزء من المخطط الرئيسي الأوسع لمدينة «إكسبو دبي»، المصمم وفقاً لمبادئ مدينة الـ15 دقيقة، ويدمج الاستدامة في جميع جوانبه.

وضمن مساعيها المتواصلة لتحقيق الاستدامة بكل نواحيها، سبق لمدينة «إكسبو دبي» أن حققت، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، معايير WELL Community، وهو معيار يُركّز على الصحة والرفاهية.