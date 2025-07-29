«الزراعة والسلامة الغذائية» توعي بأفضل الممارسات الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)



تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 4 ورش توعية، خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن خطتها السنوية لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسلامة الغذائية. وتهدف هذه الورش التي تعقد عبر تطبيق «تيمز» إلى تمكين المزارعين والمربين، من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة لتحسين كفاءة مزارعهم، وزيادة ربحيتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف، ورفع الإنتاجية، وتحسين الجودة.

ستنطلق الورشة الأولى يوم الأربعاء الموافق 06 أغسطس 2025 بعنوان «التغيرات المناخية وآثارها على مزارع الإنتاج الحيواني للدواجن»، ضمن اللقاء المفتوح مع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب، حيث ستتناول مفهوم التنظيم الحراري وأهميته، وتحديات التنظيم الحراري عند الدواجن والأسباب التي تجعل الطيور أكثر عرضة للإجهاد الحراري، بالإضافة إلى الآثار الضارة للإجهاد الحراري في الدواجن - التحسين الوراثي للتحمل الحراري. في حين تقام الورشة التعريفية الثانية يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025 حول «مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية»، حيث تتناول الأمراض التي تسببها الطفيليات وطرق مكافحة الطفيليات، وتعريف الطفيليات الداخلية والخارجية، أما الورشة الثالثة، والتي ستقام بتاريخ 20 أغسطس 2025، فتتمحور حول «خدمات برامج دعم الإبل، والتعريف ببرنامج دعم الإبل الذي تقدمه «الهيئة» وأسعار شراء الإبل ومواقع التسليم في «الهيئة»، وتقديم خدمات الشراء للمربين عبر تطبيق «تم» وآلية التقديم، بالإضافة إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين من البرنامج.

أما الورشة الرابعة، والتي ستقام في 27 أغسطس 2025، فتحمل عنوان «أهم الأمراض التي تصيب الأغنام وطرق الوقاية منها»، حيث تتطرق للعديد من المواضيع ذات الصلة بالأمراض المعدية وغير المعدية.