تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«المناعة الذاتية»

دبي (الاتحاد)



وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية المناعة الذاتية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية والدعم الإعلامي والتدريب والتثقيف المجتمعي حول أمراض المناعة الذاتية.

تأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الوطنية والإنسانية، وسعيهما لتكامل الأدوار بين الإعلام والعمل الصحي التطوعي لخدمة فئات تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عام المجتمع 2025 الذي أطلقته دولة الإمارات لترسيخ الشراكات المجتمعية، وتحفيز العمل التعاوني لخدمة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة. وقع المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتورة إيمان الهاشمي، مؤسسة ورئيسة جمعية المناعة الذاتية، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بدبي، وبحضور عدد من أعضاء الجمعيتين.

وتهدف هذه المذكرة إلى توظيف المنصات الإعلامية والخبرات الصحفية في دعم أهداف جمعية المناعة الذاتية.

وأكدت فضيلة المعيني أن جمعية الصحفيين الإماراتية تؤمن بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وأن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية الجمعية في أن يكون الإعلام داعماً رئيسياً للمبادرات الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الجمعية تمتلك كل المقومات البشرية والفنية لتقديم محتوى توعوي هادف وفاعل.

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الهاشمي عن فخرها بهذه الشراكة، معتبرة أن هذا التعاون سيسهم في تسليط الضوء حول أمراض المناعة وطرق الوقاية والتشخيص.



دعم أهداف الجمعية

تهدف المذكرة إلى توظيف المنصات الإعلامية والخبرات الصحفية في دعم أهداف جمعية المناعة الذاتية، التي تُعد أول جمعية من نوعها في الوطن العربي والرابعة على مستوى العالم، وتعنى برعاية المصابين بأمراض المناعة الذاتية.