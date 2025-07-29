الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«المناعة الذاتية»

خلال توقيع مذكرة التفاهم في مقر الجمعية بدبي (من المصدر)
30 يوليو 2025 01:25

دبي (الاتحاد)

وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية المناعة الذاتية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية والدعم الإعلامي والتدريب والتثقيف المجتمعي حول أمراض المناعة الذاتية.
تأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤولياتهما الوطنية والإنسانية، وسعيهما لتكامل الأدوار بين الإعلام والعمل الصحي التطوعي لخدمة فئات تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عام المجتمع 2025 الذي أطلقته دولة الإمارات لترسيخ الشراكات المجتمعية، وتحفيز العمل التعاوني لخدمة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة. وقع المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتورة إيمان الهاشمي، مؤسسة ورئيسة جمعية المناعة الذاتية، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بدبي، وبحضور عدد من أعضاء الجمعيتين.
وتهدف هذه المذكرة إلى توظيف المنصات الإعلامية والخبرات الصحفية في دعم أهداف جمعية المناعة الذاتية.
وأكدت فضيلة المعيني أن جمعية الصحفيين الإماراتية تؤمن بدور الإعلام في خدمة المجتمع، وأن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية الجمعية في أن يكون الإعلام داعماً رئيسياً للمبادرات الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الجمعية تمتلك كل المقومات البشرية والفنية لتقديم محتوى توعوي هادف وفاعل.
من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الهاشمي عن فخرها بهذه الشراكة، معتبرة أن هذا التعاون سيسهم في تسليط الضوء حول أمراض المناعة وطرق الوقاية والتشخيص.

دعم أهداف الجمعية
تهدف المذكرة إلى توظيف المنصات الإعلامية والخبرات الصحفية في دعم أهداف جمعية المناعة الذاتية، التي تُعد أول جمعية من نوعها في الوطن العربي والرابعة على مستوى العالم، وتعنى برعاية المصابين بأمراض المناعة الذاتية.

أخبار ذات صلة
الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني
شراكة وتعاون بحثي بين «تريندز» و«تركيا اليوم»
جمعية الصحفيين الإماراتية
أمراض المناعة
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©