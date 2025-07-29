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«خيرية الشارقة» تقدم 10.7 مليون درهم للمساعدات السكنية

عبدالله بن خادم
30 يوليو 2025 01:25

الشارقة (الاتحاد)

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم المتبرعين أصحاب القلوب الرحيمة، قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات سكنية لصالح 1170 مستفيداً بتكلفة 10.7 مليون درهم، والتي شملت ترميم وتأثيث بيوت غير المقتدرين، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن المتعثرين في سدادها، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي، وتنظر الجمعية إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها، وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة.

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خيرية الشارقة
الشارقة
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