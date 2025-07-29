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انطلاق المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية في جاكرتا

خلال انطلاق فعاليات المؤتمر (وام)
30 يوليو 2025 01:26

جاكرتا (وام)

انطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس، المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانيّة الذي تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية لمدة يومين تحت عنوان «تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً».
حضر الافتتاح السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، ومعالي الدكتور براتيكنو، الوزير المنسق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية في جمهورية إندونيسيا، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والبروفيسور جمهري معروف رئيس جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في جاكرتا وكبار المسؤولين والشخصيات.

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جاكرتا
الأخوة الإنسانية
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