«التنمية الأسرية» و«برجيل» يطلقان «رواد الدار» لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار التزامها المتواصل بدعم فئة كبار المواطنين وتقديراً لإسهاماتهم في بناء المجتمع، أطلق مستشفى برجيل في أبوظبي، برنامج «رواد الدار» لكبار المواطنين وهو برنامج يشمل باقة فحص صحي شاملة ومخصّصة لكبار السن، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تأتي هذه المبادرة النوعية تجسيداً لقيم العطاء المجتمعي، وحرصاً على تقديم خدمات صحية متقدمة تعكس التقدير لهذه الفئة.

وتوفّر الباقة الطبيّة الجديدة فحوصاً متكاملة تغطي أبرز التخصصات المرتبطة بتقدّم العمر، بما يشمل تقييم صحة القلب، والكشف عن أمراض العظام والمفاصل، إلى جانب متابعة أمراض الغدد الصماء مثل السكري واضطرابات الغدة الدرقية. وتُجرى هذه الفحوص تحت إشراف نخبة من الأطباء المختصين باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، لضمان دقة النتائج وتوفير خطة علاجية مخصّصة لكل حالة، كما تشمل المبادرة خدمة توصيل كبار السن من وإلى المستشفى، بهدف ضمان استمرارية الرعاية والعلاج دون عناء أو تأخير، وبما يتماشى مع أعلى معايير الراحة والاهتمام.

وأُطلقت هذه المبادرة تحت شعار «روّاد الدار، ذخرنا وقدوتنا، برجيل سندكم»، في رسالة تعبّر عن امتنان المجتمع لما قدّمه كبار السن من تضحيات وعطاءات، وتعكس حرص برجيل القابضة على أن تكون لهم العون والسند في كل ما يتعلق بصحتهم وراحتهم.

وأكدت وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تولي فئة كبار المواطنين أهمية كبيرة، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحرص دوماً على تمكين كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، ضمن بيئة تحفظ كرامتهم وتضمن رفاههم واستقرارهم الأسري والمجتمعي.

وأشارت آل علي إلى أن المؤسسة تواصل دعمها لفئة كبار المواطنين عبر مبادرات نوعية تسهم في تمكينهم صحياً واجتماعياً ونفسياً، مشددة على أن الجهود ستظل متواصلة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تليق بعطائهم ومكانتهم الرفيعة، باعتبارهم جيل الريادة وبُناة الوطن الأوائل، الذين يستحقون منّا كل الوفاء والرعاية، تقديراً لما قدّموه من تضحيات شكلّت الأساس الذي يقوم عليه حاضر الدولة ومستقبلها الواعد.

وأوضحت آل علي أن مؤسسة التنمية الأسرية تعتز بهذه الشراكة المثمرة مع مستشفى برجيل، والتي تُوجت بإطلاق برنامج «روّاد الدار» الموجه لفئة كبار المواطنين، والذي يجسّد الالتزام المشترك بخدمتهم وتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس روح المسؤولية المجتمعية.