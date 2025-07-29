الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة وتعاون بحثي بين «تريندز» و«تركيا اليوم»

محمد العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
30 يوليو 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في تركيا، اتفاقية تعاون بحثي مع صحيفة «تركيا اليوم» (Turkiye Today)، المنصة الإخبارية البارزة الناطقة بالإنجليزية، وذلك بهدف دعم التبادل المعرفي، وتطوير مشاريع فكرية مشتركة، وتعزيز شراكاته الدولية.
وقّع الاتفاقية «عن بُعد»، عبر تقنية زووم، كلٌّ من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما مثّل «تركيا اليوم» رئيس تحريرها السيد عثمان بهاتين ديرليك، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية آفاق التعاون في مجالات البحث والتحليل وتبادل المحتوى، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة ذات الطابع الفكري والمعرفي، بما يعكس حرص الطرفين على تطوير خطاب إعلامي وبحثي متوازن ومستنير، يعالج القضايا العالمية برؤية تحليلية معمّقة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق استراتيجية «تريندز» لبناء شراكات بحثية نوعية مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يُسهم في تعزيز دائرة البحث العلمي عالمياً.
وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للحوار المعرفي والتفاعل البحثي، مع التركيز على إنتاج دراسات ومحتوى إعلامي عالي الجودة يدعم مسارات التنمية والاستقرار، واستشراف المستقبل، وإنتاج المعرفة.

أخبار ذات صلة
الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تركيا
الإمارات
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©