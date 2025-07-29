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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير إسبانيا

سعود بن صقر خلال استقباله إميليو بين جودوس (وام)
30 يوليو 2025 01:26

رأس الخيمة (وام) 

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. 
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد. 
من جانبه، عبّر إميليو بين جودوس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبالنهضة التنموية المستدامة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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