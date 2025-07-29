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تعاون بين مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع

تعاون بين مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع
30 يوليو 2025 01:25

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع عن مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي لتطوير حوكمة الأمن السيبراني، ودفع الابتكار وتعزيز المرونة الرقمية، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز الأمن السيبراني كركيزة أساسية للأمن الوطني.
وبحث مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع آليات توحيد الجهود لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة، مؤكدين الدور الحاسم للتعاون الوثيق في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية للدولة.
ويشكل هذا التعاون امتداداً للشراكة الراسخة بين مجلس الأمن السيبراني ووزارة الدفاع، التي تجلّت في عدة محافل بارزة، مثل منتدى الخليج للأمن السيبراني 2024 وقمة الأمن السيبراني الحكومي 2024 ومعرضي «آيدكس ونافدكس 2025».
وتعكس هذه الفعاليات النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز المرونة السيبرانية وتنمية الابتكار وضمان مستقبل رقمي آمن.
وأكدت وزارة الدفاع ومجلس الأمن السيبراني التزامهما الراسخ بالأمن السيبراني الوطني مشددَين على الدور المحوري للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في حماية المشهد الرقمي للدولة.
وبتوجيهات القيادة الرشيدة تلتزم وزارة الدفاع التزاماً كاملاً بهذه الاستراتيجية وتدمج مبادئها في العقيدة العسكرية للقوات المسلحة لدولة الإمارات. ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي النهج الموحد للدولة في مجال الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال المرونة والدفاع السيبراني.
كما تشارك مديرية الدفاع السيبراني في وزارة الدفاع بشكل مستمر في الجلسات التوعوية والتمارين السيبرانية والفعاليات التي ينظمها مجلس الأمن السيبراني.
وخلال لقاء جمع الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وعلي محمد الصريدي، مدير مديرية الدفاع السيبراني في وزارة الدفاع، أشار الجانبان إلى أهمية التمرين السيبراني الذي أُجري ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والذي شهد مشاركة 22 متدرباً جميعهم من قطاع الدفاع والقطاع العسكري ويمثل معظمهم وزارة الدفاع.

تمرين سيبراني
حاكى التمرين هجوماً سيبرانياً ببرمجيات الفدية من نوع التهديد المستمر المتقدم «APT» مجسداً سيناريو واقعياً لهجوم سيبراني قد يؤدي إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية. ويُعد التمرين السيبراني العسكري جزءاً من سلسلة التمارين السيبرانية الأوسع التي طورها مجلس الأمن السيبراني، ويجسد الدور الريادي لوزارة الدفاع في تنفيذ مثل هذه المبادرات، كما شكل منصة حاسمة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وتسهيل تبادل المعرفة ورفع الجاهزية السيبرانية في القطاعات العسكرية والاستراتيجية.

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