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علوم الدار

أم الزمول تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

أم الزمول تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
30 يوليو 2025 17:19

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، على دولة الإمارات.
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.9 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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