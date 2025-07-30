الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الطقس في الإمارات غداً

توقعات الطقس في الإمارات غداً
30 يوليو 2025 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
- الرياح: خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، مثيرة للغبار والأتربة، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
- الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 10:52، والجزر الثاني عند الساعة 23:46.
- الموج في بحر عمان: خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:25، والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 20:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
تخريج 212 فارساً وفارسة في «أكاديمية بوذيب»
المصدر: وام
حرارة الطقس
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
"الداخلية" تقدم نصائح مهمة للسلامة خلال السفر براً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©