الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تواصل الإنزال الجوي للمساعدات وتُدخل 58 شاحنة إلى غزة

إسقاط مساعدات على قطاع غزة
30 يوليو 2025 18:51

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، ضمن مبادرة «طيور الخير»، حيث تم اليوم تنفيذ عملية الإسقاط رقم 57، لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة المناطق الأكثر تضرراً وتعقيداً من حيث الوصول البري.
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي تجسد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الأشقاء في فلسطين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تحول من دون إيصال المساعدات براً.
وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله من مساعدات منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3775 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 196 طائرة متخصصة لضمان الدقة والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.
وفي سياق متصل، دخلت اليوم 58 شاحنة إماراتية إلى قطاع غزة من مختلف المعابر البرية، في إطار الدعم الإغاثي، واستكمال مشروع تمديد خط المياه من محطات التحلية، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
تخريج 212 فارساً وفارسة في «أكاديمية بوذيب»
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
إسقاط جوي
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الغذائية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
"الداخلية" تقدم نصائح مهمة للسلامة خلال السفر براً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©