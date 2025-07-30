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علوم الدار

محمد الشرقي يزور برنامج أجيال المستقبل ويشيد بأهدافه

محمد الشرقي يزور برنامج أجيال المستقبل ويشيد بأهدافه
30 يوليو 2025 19:09

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والمبادرات النوعية التي ترتقي بمهارات الناشئة والشباب في إمارة الفجيرة، وتسهم في استثمار قدراتهم وطاقاتهم، وتمكينهم في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لبرنامج «أجيال المستقبل» الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن مبادرة «صيف الفجيرة»، بمشاركة 850 من أبناء الإمارة.
ونوه سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات الداعمة للناشئة والشباب، والهادفة إلى استثمار أوقاتهم وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام في إمارة الفجيرة.

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واطلع سموه على سير البرنامج، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيمه، وتحقيق أهدافه ومخرجاته الإيجابية، وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة.
حضر الزيارة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

المصدر: وام
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
نادي الفجيرة للفنون القتالية
أجيال المستقبل
الإمارات
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