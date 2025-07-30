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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش

نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة المغربية بمناسبة عيد العرش
30 يوليو 2025 22:45

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة العرش.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق باب القصر في أبوظبي، علي عبدالله الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وحشد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير المغربي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات الأخوية النموذجية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات، والتي ترسخت منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

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