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بلدية الظفرة تواصل حملة السلامة العامة

بلدية الظفرة تواصل حملة السلامة العامة
31 يوليو 2025 01:09

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تواصل بلدية منطقة الظفرة، حملة السلامة العامة التي تنظمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، التي تهدف إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة، والمحافظة على سلامة العاملين والوقاية من الحرائق خاصة في موسم الصيف، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر، بالإضافة إلى تعزيز استخدام وسائل الوقاية الشخصية، مثل واقيات الشمس والملابس المناسبة، وتقليل حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف، وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالحر.
وتحرص البلدية على تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية، من خلال تطبيق الامتثال للتشريعات للوقاية من الحرائق في المنطقة، وتحقيق سلامة المجتمع، ورصد الظواهر التي تشكل خطورة على السلامة العامة. 
كما تولي البلدية ممثلة بمراكز التواجد البلدي اهتماماً كبيراً بإطلاق البرنامج التوعوي الصيفي كل عام، وذلك بهدف خلق بيئة صحية وآمنة للمجتمع، وتركز جهودها في فترة الصيف على تكثيف الحملات التفتيشية للحد من مخاطر فصل الصيف والوقاية منها وتستهدف عدة محاور للتوعية المجتمعية منها مسببات الحرائق والإجهاد الحراري والتكدس العشوائي وغيرها.

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