شرطة رأس الخيمة تعقد جلسة الذكاء الاستراتيجي

رأس الخيمة (وام)



عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، جلسة العصف الذهني، بعنوان «الذكاء الاستراتيجي»، بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام، والمديرين العامين، والعقيد مروان عبدالله جكة، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وكبار الضباط، والموظفين المعنيين كافة.

وأكد النعيمي أهمية استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتكيف معها في عمليات التخطيط وصنع القرار، لتوجيه الخطط الاستراتيجية والوطنية وصولاً إلى تحقيق «رؤية نحن الإمارات 2031»، وتوجهات وزارة الداخلية، لتحقيق الرؤية الشاملة وطويلة الأمد مئوية الدولة 2071. وأشار إلى تضافر الجهود والاستمرارية بعمل روح الفريق الواحد المرتكز على القيم والتوجهات الاستراتيجية الواضحة والمرتبطة بأولويات الأجندة الوطنية، التي تقطف ثمارها بطموح ذي أثر كبير في جودة حياة المجتمع الأمنية من خلال تقليص إجراءات العمل والريادة والتكنولوجيا الحديثة الرامية إلى خفض التكاليف المالية.

واستعرض الرائد الدكتور أحمد جمال الطير، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، مزايا الذكاء الاستراتيجي والقدرة على التنبؤ بالتحولات القادمة.