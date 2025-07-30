بلدية أبوظبي تطلق «دارنا مسؤوليتنا- مبانينا آمنة»

أبوظبي (الاتحاد)



نفذت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة «دارنا مسؤوليتنا- مبانينا آمنة»، لتوعية العاملين في شركات المقاولات ومحلات بيع مواد البناء، بضرورة تخزين مواد البناء وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصّصة، لِما لذلك من أثر إيجابي على البيئة والصحة والسلامة والمظهر العام، وبما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.

وتضمنت الحملة، زيارات ميدانية لمواقع الإنشاء ومحلات مواد البناء في العديد من المناطق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية، ومراكز التواجد البلدي داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك لتعزيز ثقافة الالتزام بالتعليمات العامة، ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة وإخطارهم بلوائح البلدية، وبالمخالفات المترتبة على إلقاء أية مواد أو مخلفات بناء في الأماكن غير المخصصة. وحرص مفتشو البلدية خلال الزيارات، على التأكد من عدم وضع مواد البناء أمام محلات بيعها، ومن تخزينها بالمواقع الإنشائية في الأماكن المخصصة، وكذلك التأكد من إلقاء مخلفات البناء في الحاويات أو المناطق المخصصة لها، حيث تم رصد بعض المخالفات والتواصل مع المسؤولين عنها لإزالتها وتجنب المخالفة.

كما تمت توعية المسؤولين عن مواقع البناء والإنشاء بتقليل مصادر الإزعاج الصادرة نتيجة الأعمال، التي يتم تنفيذها في الموقع، وذلك لتلافي الأضرار الناجمة عن مخلفات البناء، والحفاظ على المظهر العام، وعلى بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

وتضمنت الحملة، نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية الفئات المستهدفة من الحملة بالحفاظ على البيئة الصحية والمظهر العام في المواقع الإنشائية ومناطق محلات بيع مواد البناء.