«الأمن السيبراني» يتعاقد مع «ريليان تكنولوجيز»

كاليفورنيا (وام)



أعلنت شركة ريليان تكنولوجيز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني والدفاع توقيعها عقداً استراتيجياً مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، بالتنسيق مع شركة CPX القابضة، المزود الوطني الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني في الإمارات، لتأمين البنية التحتية الحيوية للدولة، وسيستفيد المشروع من التقنيات المتقدمة من شركاء بارزين داخل الإمارات وعالمياً، بما في ذلك «جوجل كلاود»، وغيرهم من المتعاونين الدوليين.

وكجزء من الاتفاقية، سيعمل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني (NSOC) في الإمارات مع ريليان تكنولوجيز لتطبيق منصة ريليان للدفاع (RDP)، والتي ستقوم بدمج وتشغيل وأتمتة حلول الأمن السيبراني المختلفة في تكنولوجيا التشغيل (OT)، بما سيساعد في حماية أنظمة تكنولوجيا التشغيل الأساسية للبنية التحتية الحيوية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «إنه على مدى العقد الماضي، سعت دولة الإمارات إلى تحقيق رؤية الابتكار لتعزيز حياة شعبنا وتأسيس اقتصاد أكثر أماناً وديناميكية».

وأضاف: «ستلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في حماية هذه الرؤية، مما يضمن أن يظل مستقبلنا آمناً ومشرقاً ومليئاً بالفرص»، مؤكداً أنه مع تسريع الإمارات لتحديثها الرقمي، أصبحت حماية الأصول الوطنية والبنى التحتية الحيوية أولوية قصوى.

وطبقاً للاتفاقية ستجمع CPX مع ريليان وشركائها خبرة عميقة في عمليات الأمن، والامتثال، والأتمتة، وتقنيات السحابة السيادية لتكنولوجيا التشغيل (OT).