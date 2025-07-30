الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأمن السيبراني» يتعاقد مع «ريليان تكنولوجيز»

محمد الكويتي
31 يوليو 2025 01:09

كاليفورنيا (وام) 

أعلنت شركة ريليان تكنولوجيز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني والدفاع توقيعها عقداً استراتيجياً مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، بالتنسيق مع شركة CPX القابضة، المزود الوطني الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني في الإمارات، لتأمين البنية التحتية الحيوية للدولة، وسيستفيد المشروع من التقنيات المتقدمة من شركاء بارزين داخل الإمارات وعالمياً، بما في ذلك «جوجل كلاود»، وغيرهم من المتعاونين الدوليين.
وكجزء من الاتفاقية، سيعمل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني (NSOC) في الإمارات مع ريليان تكنولوجيز لتطبيق منصة ريليان للدفاع (RDP)، والتي ستقوم بدمج وتشغيل وأتمتة حلول الأمن السيبراني المختلفة في تكنولوجيا التشغيل (OT)، بما سيساعد في حماية أنظمة تكنولوجيا التشغيل الأساسية للبنية التحتية الحيوية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «إنه على مدى العقد الماضي، سعت دولة الإمارات إلى تحقيق رؤية الابتكار لتعزيز حياة شعبنا وتأسيس اقتصاد أكثر أماناً وديناميكية».
وأضاف: «ستلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في حماية هذه الرؤية، مما يضمن أن يظل مستقبلنا آمناً ومشرقاً ومليئاً بالفرص»، مؤكداً أنه مع تسريع الإمارات لتحديثها الرقمي، أصبحت حماية الأصول الوطنية والبنى التحتية الحيوية أولوية قصوى.
وطبقاً للاتفاقية ستجمع CPX مع ريليان وشركائها خبرة عميقة في عمليات الأمن، والامتثال، والأتمتة، وتقنيات السحابة السيادية لتكنولوجيا التشغيل (OT).

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
تخريج 212 فارساً وفارسة في «أكاديمية بوذيب»
مجلس الأمن السيبراني
محمد الكويتي
الأمن السيبراني
البنية التحتية
الإمارات
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
"الداخلية" تقدم نصائح مهمة للسلامة خلال السفر براً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©