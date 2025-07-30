«صحة أبوظبي» تُطلق برنامج «مكافأة الجودة الاستثنائية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة إطلاق برنامج «مكافأة الجودة الاستثنائية» لمزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، ليتم تطبيقه على خدمات المساعدة على الإنجاب كمرحلة أولى، وتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل خدمات رعاية صحية أخرى خلال المراحل المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، بما يضمن حصولهم على تجربة رعاية متميزة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يُرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويُعد برنامج «مكافأة الجودة الاستثنائية» نموذجاً من نماذج الرعاية الصحية، حيث ستقوم الدائرة بمراقبة أداء المنشآت الصحية، التي تُقدم خدمات المساعدة على الإنجاب بناء على نماذج ومعايير محددة ومكافأتها بحوافز في حال تحقيقها لأهداف الأداء الموضوعة خلال الفترة المحددة، والتي تشمل تحسين نتائج المرضى، واتباع أفضل الممارسات الطبية، وتعزيز سلامة المرضى، والارتقاء بتجربة المريض.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في دائرة الصحة - أبوظبي، نلتزم بالارتقاء المستمر بجودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، ويعكس إطلاق برنامج (مكافأة الجودة الاستثنائية) هذه الطموحات، من خلال تحفيز المنشآت الصحية ذات الأداء الاستثنائي، وتشجيع باقي المنشآت الصحية على تعزيز إمكاناتها وجودة خدماتها، بما ينعكس إيجاباً على النتائج السريرية التي تحققها للمرضى».

وأضافت الدكتورة نورة الغيثي: «جاء اختيار خدمات المساعدة على الإنجاب كنقطة انطلاق للبرنامج؛ نظراً لأهميتها الاستراتيجية في التصدي لتحديات الخصوبة والدور المحوري، الذي تؤديه في تمكين العديد من الأزواج من تحقيق حلم تكوين أسرة، كما سيسهم البرنامج في تسريع وتيرة التقدم في خدمات المساعدة على الإنجاب والإضافة للإنجازات النوعية التي حققتها إمارة أبوظبي في هذا المجال».

وعززت أبوظبي مكانتها من بين الوجهات العالمية الرائدة في الرعاية الصحية، لاسيّما في خدمات المساعدة على الإنجاب، وذلك من خلال تبنيها أحدث التقنيات والحلول العلاجية في تخزين البويضات والتخصيب والزراعة، وغيرها من خدمات المساعدة على الإنجاب.



14 مركزاً

يتوفر في أبوظبي اليوم 14 مركزاً متخصّصاً في تقنيات المساعدة على الإنجاب، كما يضم القطاع الصحي في الإمارة أكثر من 2.800 مهني صحي يقدمون خدمات النساء والتوليد، و45 منشأة صحية للنساء والولادة ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، بما في ذلك 700 مختص واستشاري، و375 قابلة.