ثاني الزيودي: تجارتنا الخارجية نمت 14 ضعفاً في النصف الأول مقارنة بالمتوسط العالمي

دبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت، خلال النصف الأول من عام 2025، أرقاماً تاريخية في التجارة الخارجية غير النفطية بنمو تجاوز 24.5%، مع وصول القيمة الإجمالية إلى أكثر من 1.7 تريليون درهم، ما يعادل نحو 14 ضعفاً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 1.75%، وهو ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي تتبعها الدولة. وكشف معاليه عن تطورات ملف الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، فيما سيتم توقيع ما بين 3 إلى 6 اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام الحالي.

وفيما يخص نتائج التجارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول من 2025، قال: نبارك للقيادة الرشيدة ولمجتمع الأعمال هذه الأرقام غير المسبوقة في التجارة الخارجية غير النفطية، ما نراه اليوم هو ثمرة الاستمرار في السياسات الرشيدة والتخطيط الاستباقي.

وأكد الدور الرئيس لخطط توسيع شبكة الشراكات الدولية للدولة في المساهمة بتحقيق هذه الأرقام القياسية والوصول إلى هذا الإنجاز، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الاقتصادية بشكل شامل، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً ومحوراً رئيساً لحركة التجارة العالمية.

وقال الزيودي: إن الواردات شهدت نمواً بنسبة 22.5%، مما يعكس قوة موقع الإمارات كمركز عالمي لإعادة التصدير، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% لتصل إلى نحو 389 مليار درهم، مما يعزز دور الدولة كحلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف: أما الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي تشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد شهدت قفزة لافتة لتصل إلى ما يقارب 370 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمتها قبل 5 سنوات. وبيّن أن مساهمة الصادرات الوطنية في إجمالي التجارة الخارجية تجاوزت 21.4%، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز قدرات القطاع الصناعي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وسلط معاليه الضوء على نتائج استراتيجية الصناعة الوطنية، والتي ركزت على التحول من إعادة التصدير إلى التصدير المباشر، واستهداف أسواق بعينها، من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، الأمر الذي أسهم في تنويع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي.