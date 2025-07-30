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علوم الدار

وزير العدل: الإمارات سباقة في مكافحة الاتجار بالبشر

عبدالله سلطان النعيمي وأعضاء اللجنة في صورة جماعية خلال الحفل (وام)
31 يوليو 2025 01:09

أبوظبي (وام) 

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الـ30 من يوليو من كل عام، في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار.
جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العدل. وأكد معالي وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقاً من رؤيتها الإنسانية، والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، من خلال انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
وأعلن معاليه إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025-2027، ومنظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر.

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