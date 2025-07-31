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علوم الدار

الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنفذ مبادرة مشروع "المرضى"

شعار «الشؤون الإسلامية والأوقاف»
31 يوليو 2025 13:10

نفذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مستشفى توام، مبادرة مشروع "المرضى" لدعم الحالات المرضية المصابة بمرض السرطان وتخفيف وطأة المعاناة عنهم ، ضمن مصرف الفقراء والمساكين الزكوي، وذلك في إطار حرصها على توجيه أموال الزكاة لمستحقيها وفق المصارف الشرعية المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع قد أسهم في تقديم الدعم العلاجي لـ 60 حالةً مرضيةً من المصابين بالسرطان، من الحالات المستعصية والملحّة التي تستدعي التدخل العلاجي السريع، مبينةً أن إجمالي ما تم صرفه من أموال الزكاة في هذا المشروع بلغ نحو 2.092.354 درهما.
وتؤكد الهيئة من خلال هذا المشروع التكاملي التزامها برسالتها الإنسانية في رعاية الفئات أشد الحاجة، وتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي لأموال الزكاة في المجتمع.

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